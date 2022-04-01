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Evlerde kullanılan doğalgaza 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere çok büyük zam geldi!

Evlerde kullanılan doğalgaza 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere çok büyük zam geldi!

Beklenen zam gece yarısı açıklandı. Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 44,3 zam geldi.

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BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99'dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.

- 2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

- Bununla birlikte, artan maliyetlere rağmen bu dönemde tüketicilerimize devletimiz tarafından %76 oranında destek sağlanmıştır.

"Fiyatlarda düzenleme zorunluluğu ortaya çıktı"
- Diğer taraftan, Evsel Enerji Fiyat Endeksine (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır.

- 1 Nisan 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.

Sanayide yüzde 50 zam
- Bu kapsamda, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; - Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında %44,30 - Elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında %50,

Konutlarda yüzde 35 zam
- Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında %35 oranında artış yapılmış olup, bu artışa rağmen konutlarda kullanılan doğal gazın her bir metreküpüne Devletimiz tarafından %70 oranında destek verilmeye devam edilecektir.

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