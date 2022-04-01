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KDV indirimi bugün başlıyor, 81 ilde denetim yapılacak! İşte KDV indirimine giren ürünler

KDV indirimi bugün başlıyor, 81 ilde denetim yapılacak! İşte KDV indirimine giren ürünler

Deterjandan sabuna, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar birçok ürünü kapsayacak olan KDV indirimi bugün başlıyor. KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Birçok ürüne KDV indirimini yutan zamlar yapıldı. Bugün 81 ilde denetim yapılacak...

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Temel ihtiyaç maddelerinde KDV yüzde 8'e düşürüldü. Düzenleme bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. İndirim, deterjandan sabuna, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar birçok ürünü kapsayacak.
Temel gıda ürünlerinden sonra temizlik ürünlerine de KDV indirimi geldi. Düzenlemeyle temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Hangi ürünleri kapsıyor
Deterjan, dezenfektan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil ve ıslak mendilde KDV oranı değişti. Bebek ve yetişken bezi, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu, diş ipi de KDV oranı değişen ürünler kapsamında.

81 ilde denetim yapılacak, uymayana ceza
Düzenlemenin bugünden itibaren hayata geçmesiyle Ticaret Bakanlığı ekipleri de 81 ilde denetim yapacak. KDV değişikliklerini etiketlere yansıtmayan firmalara ceza kesilecek.

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