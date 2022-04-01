BIST 2.233
DOLAR 14,66
EURO 16,24
ALTIN 913,77
HABER /  EKONOMİ
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın

Rusya'dan ayçiçek yağında 15 Nisan'dan itibaren kota kararı

Rusya'dan ayçiçek yağında 15 Nisan'dan itibaren kota kararı

Türkiye'nin de ayçiçek yağında ithalat yaptığı en önemli ülkelerden olan Rusya, ayçiçek yağındaki ihracatı için kota getirme kararını açıkladı.

Abone ol

Rusya Tarım Bakanlığı, iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirileceğini açıkladı.

Rusya Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ayçiçeği yağı ve ayçiçeği çekirdeğine yönelik küresel talebin arttığına işaret edildi.

Bu nedenle, Rus ürünlerine yönelik de talebin artığı bilgisine yer verilen açıklamada, "İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan itibaren 31 Ağustos'a kadar ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren de ayçiçeği çekirdeği ve kanola ihracatının geçici olarak yasaklandığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
1 Nisan şakaları en çok yapılan komik şakalar arkadaşına bunu yapın
1 Nisan şakaları en çok yapılan komik şakalar arkadaşına bunu yapın
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy istedi Avustralya gönderme kararı aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy istedi Avustralya gönderme kararı aldı
İstanbul Avcılar'ın eski belediye başkanı Handan Toprak sahtecilikten gözaltına alındı
İstanbul Avcılar'ın eski belediye başkanı Handan Toprak sahtecilikten gözaltına alındı
Adnan Oktar’ın avukatları tutuklandı
Adnan Oktar’ın avukatları tutuklandı
KDV indirimi bugün başlıyor, 81 ilde denetim yapılacak! İşte KDV indirimine giren ürünler
KDV indirimi bugün başlıyor, 81 ilde denetim yapılacak! İşte KDV indirimine giren ürünler
Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanıyla 'güzel kız' muhabbeti
Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanıyla 'güzel kız' muhabbeti
PKK'lı sevgilisi ile sarmaş dolaş fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel Türkiye'den kaçtı
PKK'lı sevgilisi ile sarmaş dolaş fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel Türkiye'den kaçtı
Rus askerleri, Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildi! 7 otobüs Rus askeri tedaviye alındı
Rus askerleri, Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildi! 7 otobüs Rus askeri tedaviye alındı
Ukrayna açıkladı: Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı
Ukrayna açıkladı: Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı
Ramazan karşılama mesajları resimli Ramazan ayı kutlama sözleri 2022
Ramazan karşılama mesajları resimli Ramazan ayı kutlama sözleri 2022