Canan Karatay'dan oruç tutarken kan şekerini koruma formülleri

Karatay Diyeti ile basit yöntemlerle ömür boyu sağlıklı kalmanın formüllerini veren Canan Karatay, ramazan ayında rahat oruç tutmanın formüllerini verdi.

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Obezite ile savaşta akla gelen ilk isimlerden olan Canan Karatay Ramazan ayınında daha sağlıklı geçmesi için şeker hastaları için özel tavsiyelerde bulundu.

Ramazan ayında şeker hastaları için kan şekeri seviyesini dengeleyecek besinler tüketmek önemli. Peki şeker hastaları iftar menülerinde hangi besinlere yol açmalı?

Ünlü Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte beslenme konusunda uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak oruç tutan şeker hastalarına uyarılarda bulunan Karatay, iftarda nasıl bir beslenme düzeni oluşturulabileceğine dair tavsiyelerde bulundu.

Şeker hastalarına özel Canan Karatay tavsiyeleri

-Öncelikle şeker hastalarının beslenme rutini farklı olmalıdır.

-Oruç sulu çorbayla açılabilir.

-Sonrasında sulu etli tencere yemekleriyle devam edilebilir.

-Yemeklerin bol köy tereyağıyla pişirilmesi gün boyu yeterli enerjiyi de sağlayacak, ayrıca her türlü tencere yemeğimize unutulmaz lezzet katacaktır.

-Ayrıca cacık, bol sızma zeytinyağı, kristal kaya tuzu ve naneyle hazırlanabilir.