Bağcılar'da bir temizlik işçisi çöp konteynerinde bir kese altın bulunca...

Bağcılar Belediyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Muhammed Yazar'ın çöp konteynerinde bulduğu içinde altın ve para olan kese, sahibine teslim edildi.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Yazar, sorumluluğundaki Kirazlı Mahallesi 1201. Sokak'ta kaldırımları süpürürken, çöp konteynerinde bir kese buldu.

Kesenin içinde altın ve para olduğunu gören Yazar, keseyi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne getirdi. Keseden çıkan notta yazılı telefon numarasından altın ve paranın sahibi Ayşe Saral'a ulaşıldı. Belediyeye gelen Saral, altın ve parasını teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saral, Sinop'tan anneannesinin cenazesi için İstanbul'a geldiğini, anneannesinin kıyafetlerini toplayıp konteynere götürdüğünü ve eve döndüğünde çantasının olmadığını fark ettiğini anlattı.

"Elemanınızın kıymetini bilin"

Kıyafetlerin arasında içinde kese olan çantayı da çöpe atmış olabileceği düşüncesiyle geri dönüp konteynere baktığında çantasını bulamadığını aktaran Saral, "Çok üzülmüştüm. Bulunacağına dair hiç umudum yoktu. Çantadaki kesede kızımın telefonu yazılıydı. Kızım arayıp müjdeyi verince çok sevindim. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Temizlik görevlisi arkadaşa özellikle teşekkür ediyorum. Elemanınızın kıymetini bilin. Çok değerli bir insan." ifadelerini kullandı.

"Daha önce de benzeri durumlarla karşılaştım"

Temizlik personeli Muhammed Yazar da görevini yaptığını belirterek, "Demek ki helal paraymış ki kaybolmamış. Daha önce de benzeri durumlarla karşılaştım. Ne zaman böyle bir durumla karşılaşsam yine aynısını yaparım." açıklamasını yaptı.