Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Aman dikkat çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı ve fırtınaya karşı uyardı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün kuzey, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtınanın (50-80 kilometre/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.