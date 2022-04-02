Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Aman dikkat çok kuvvetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Marmara'da yer yer kısa süreli fırtınanın (50-80 kilometre/saat) etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi. Öte yandan AKOM'dan da bir uyarı geldi. Sıcaklıklar yeni hafta itibari ile mevsim normalleri üzerine çıkacak. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı ve fırtınaya karşı uyardı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün kuzey, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtınanın (50-80 kilometre/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan fırtınanın (60-90 kilometre/saat) etkisini göstermesi bekleniyor.
Aman dikkat!
Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
İBB'den de bir uyarı geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıda bulundu.