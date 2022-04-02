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Bir orman yangını haberi daha! Rüzgar nedeni ile alevler yayıldı

Bir orman yangını haberi daha! Rüzgar nedeni ile alevler yayıldı

Havaların ısınması ile birlikte orman yangını haberleri de gelmeye başladı. Kastamonu'da da ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile yayıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Toklutepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Ekipler, merkeze yakın bölgedeki yangının evlere ulaşmaması için önlem alıyor.

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