BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Termometreler 33 dereceyi gösterdi! O kent resmen kavruldu

Termometreler 33 dereceyi gösterdi! O kent resmen kavruldu

TÜRKİYE’nin en sıcak illerinden olan Adana’da güneş altındaki termometreler 33 dereceyi gördü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parkları doldurdu.

Abone ol

Adana'da 3 gündür artmaya devam eden hava sıcaklıkları bugün son zamanların zirvesine ulaştı. Kentte öğlen saatlerinde termometreler 33 dereceyi gösterirken, sıcak havanın keyfini çıkartmak isteyen Adanalılar ise parklara akın etti.

Yazı yaşayan vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda zaman geçirirken, parklardaki bazı hayvanların da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı gözlendi. 

Arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı'na gezmeye gelen Efe Altıparmak, havanın sıcak olduğunu söyleyerek, "10 gün önce mont giyiyorduk, ama birden sıcak oldu. Elimizi yüzümüzü yıkayıp ferahladık" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Nureddin Nebati'den altın buluşması: Verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Bakan Nureddin Nebati'den altın buluşması: Verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Akaryakıt fiyatları için flaş iddia! Benzin ve motorine indirim yapıldı, LPG'ye zam gelecek...
Akaryakıt fiyatları için flaş iddia! Benzin ve motorine indirim yapıldı, LPG'ye zam gelecek...
Çamaşır makinesinin kablosu alev aldı kolları yandı
Çamaşır makinesinin kablosu alev aldı kolları yandı
Amatör maçta yumruk tekme ve sopalarla bir birine girdiler
Amatör maçta yumruk tekme ve sopalarla bir birine girdiler
Bir orman yangını haberi daha! Rüzgar nedeni ile alevler yayıldı
Bir orman yangını haberi daha! Rüzgar nedeni ile alevler yayıldı
İstanbul Valiliği'nden İBB'ye ramazanda Sultanahmet engeli haberine açıklama
İstanbul Valiliği'nden İBB'ye ramazanda Sultanahmet engeli haberine açıklama
Giresunspor Sivasspor maçında 4 gol atıldı
Giresunspor Sivasspor maçında 4 gol atıldı
Rus ve Ukrayna turistinden ümit kesildi Ortadoğu'dan bekleniyor
Rus ve Ukrayna turistinden ümit kesildi Ortadoğu'dan bekleniyor
AK Partili vekilden Beren Saat'e tepki: HDP ve CHP'li vekillerin konuşmalarıyla aynı
AK Partili vekilden Beren Saat'e tepki: HDP ve CHP'li vekillerin konuşmalarıyla aynı
Bağcılar'da bir temizlik işçisi çöp konteynerinde bir kese altın bulunca...
Bağcılar'da bir temizlik işçisi çöp konteynerinde bir kese altın bulunca...