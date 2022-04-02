Çamaşır makinesinin kablosu alev aldı kolları yandı

Samsun'da çamaşır makinesinin kablosunun alev alması sonucu bir kişi kollarından yanarak yaralandı.

Abone ol

Samsun'da olay, Canik ilçesi Karşıyaka Ali Kuşçu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir evde çamaşır makinesinin kablosundan alev çıkması sonucunda makinenin etrafında bulunan çamaşırlar da alev aldı. Bu sırada ev sahibi Muaz Şino isimli vatandaş yanan çamaşırları elleriyle tutarak dışarı attı. Kollarında yanık oluşan Muaz Şino, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise gerekli kontrolleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.



