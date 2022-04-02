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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi açıklamaları: Göz dikenlere acımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi açıklamaları: Göz dikenlere acımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Çevre Yolu Açılış Töreninde konuştu "Milletimizden bize güvenmesini istiyorum. Milletin aşına geçimine göz dikenlere acımayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: 

Gıda maddelerinin fiyatlarında maliyetler dışında artışları takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. Fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemdir. Milletimden sabırlı olmasını bize güvenmesini bekliyoruz.

Hem fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

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