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Akaryakıt fiyatları için flaş iddia! Benzin ve motorine indirim yapıldı, LPG'ye zam gelecek...

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia! Benzin ve motorine indirim yapıldı, LPG'ye zam gelecek...

Son birkaç gündür hem benzin hem de motorin fiyatına peş peşe indirim gelmişti. Benzin ve motorin indirimi sonrası LGP’ye de indirim yapılmasını bekleyen araç sahipleri için kötü bir haber geldi.

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Sektör kaynaklarına göre, LPG'ye 5 Nisan itibarıyla 60-65 kuruş arasında zam yapılacağı ifade edildi. 

Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak. İstanbul’da LPG’nin litre fiyatı 11,88 liraya kadar yükselecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'dan geçtiğimiz günlerde kritik bir açıklama geldi. Yılmaz akaryakıt piyasasında yapısal bir sorun olmadığını belirterek, "Akaryakıtta tüketicilerimizin sırtına yük olacak hiçbir adıma onay vermeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim" dedi.

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