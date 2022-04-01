Benzine 2 Nisan'da 80 kuruş indirim geliyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Motorine üst üste gelen 2 indirimin ardından bu gece yarısı da benzin fiyatlarına indirim geliyor. Benzine 2 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

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Motorine 30 ve 31 Mart'ta üst üste gelen indirimlerin ardından benzine de indirim geliyor. Brent petrol fiyatındaki düşüş benzine indirim olarak yansıyacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2 Nisan 2022 itibarıyla benzine 80 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor. Motorin fiyatlarına 30 Mart'ta 1 lira 50 kuruş, 31 Mart'ta ise 88 kuruş daha yapılmıştı.

Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düşecek.