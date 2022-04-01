Ramazan ayı mesajları kısa resimli hoşgeldin Ramazan kutlama hadisli sözleri

Müslüman aleminin sabırsızlıkla beklediği rahmet ve bereket ayı, 11 ayın sultanı Ramazan 1 Nisan 2022 gecesi sahurla başlıyor. Cennetin kapılarının açıldığı, şeytanın zincire bağlandığı bu kutsal ayı sevdikleri ile karşılamak için en güzel Ramazan ayı mesajları, resimli kısa 2022 Ramazan kutlama mesajları kısa haberimizde.

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Fazileti, affı, bereketi ve rahmeti bol 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. 2 Nisan cuma gecesi yani bu gece ilk sahurla 2022 yılı Ramazan ayı başlayacak. Her günü bin güne bedel bu rahmet ayı Ramazan'da sevdiklerinize yollacağınız kısa, resimli Ramazan kutlama mesajlarını sizler için derledik.

2 yıldır virüs nedeniyle sessiz geçen iftar sofraları bu yıl yine şenlenecek, tüm aile bu Ramazan'dai ftar masasına oturacak. Manevi duyguların çoşkuyla yaşanacağı bu günlerde birçok müslüman sevdiklerini mutlu edecek Ramazan ayı kutlama mesajlarını araştıyor. Bu anlamlı ve özel gün için sevdiklerinize, eşinize dostunuza yollayacağınız resimli ramazan ayı kutlama mesajları ve tebrik sözleri sayfamızda... Herkese bereketli, hayırlı, huzurlu Ramazanlar dileriz...

Allah'ü Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan Ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle.

Şu mübarek Şehr-i Ramazan leyle-i kadri ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Hoşgeldin on bir ayın sultanı.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

Mübarek Ramazan Ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergâhına açmaya vesile olsun.

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin...

Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için…

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı Ramazan Ayı geçirmenizi dilerim…

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan Ayınız mübarek olsun..

Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan Ayını tebrik ederim.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı olsun…

Gün batar usul usul… Kararır gece… Yeniden doğar her şey… Mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle… Hayırlı Ramazanlar…

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…