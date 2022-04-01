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Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ADANA'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan son dakika açıklama geldi... Can ve mal kaybı yok...

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Adana’nın Karaisalı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD)  merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08. 34’de meydana geldi.

Yerin 6.99 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı’nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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