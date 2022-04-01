Alparslan Kuytul dayakçı çıktı! Uzun yıllar en yakınında olan isim konuştu

Uzun yıllar Alparslan Kuytul'un en yakınında yer alan Hasan Koyuncu savcılık ifadesinde Kuytul'un kendisini sopayla darp ettiğini söyledi.

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Alparslan Kuytul ve liderliğini yaptığı Furkan Vakfı'na 2018 yılında yapılan operasyon sonucu elde edilen bilgi ve belgeler bütün gerçeği ortaya çıkardı. Bu yapıyla ilgili en geniş bilgiyi davada şüpheli olarak yer alan Hasan Koyuncu verdi.

Odatv'nin haberine göre 1978 doğumlu Hasan Koyuncu, 2017 yılına kadar bu yapının içinde yer alan bir isim. 1995 yılında Alparslan Kuytul ve ekibine dahil olan Koyuncu, bu dini yapı içinde hocalık mertebesine kadar yükseliyor. Hatta Alparslan Kuytul'un gidemediği yerlere Kuytul adına giderek vaaz verecek kadar etkin bir konumda. Koyuncu, kendi ifadesine göre Furkan Vakfı'ndan, kuruluş amacından saptığı için ayrılıyor.

"Beni elindeki sopa ile darp etti"

Hasan Koyuncu verdiği ifadede Kuytul hakkında daha önce ortaya çıkmayan bir bilgiyi veriyor. Alparslan Kuytul'un kendisini darp ettiğini öner süren Koyuncu, şöyle ifade veriyor:

"Arkadaşımın yeğenine sarkıntılık eden şahsı uyarmak için gittiğimizi Alparslan Kuytul duymuş ve vakıf merkezinde benim elime sopa vererek birlikte olduğumuz arkadaşımızı darp etmemi, kendisinin haberi olmadan neden gittiğimizi sordu. Ben de kendisine sormaya gerek olmadığını söylemem üzerine beni elindeki sopa ile darp etti, ancak şikayetçi olmadım."

İtibarsızlaştırma taktiği

Hasan Koyuncu, örgütten ayrılanların Alparslan Kuytul tarafından, itibarsızlaştırılmaya çalışıldıklarını da belirterek, Galip Taşkıran Kıran ve Davut Taşkıran olayını ifadesinde ayrıntılı olarak anlattı:

2016'ın sonlarına doğru Danimarka ülkesi Kopenhag'da vakfın şubesinde dini konular üzerine ders veren Galip Kıran'ın Alparslan Kuytul ile görüş ayrılığından dolayı vakıfla irtibatını koparmasından sonra, Alparslan Kuytul kendisinin de bulunduğu videoyu sosyal medya üzerinden Galip Kıran'ı linç etmek amacıyla yayınlamak istedi. Ben de sözlü olarak Alparslan Kuytul'u böyle bir videoyu paylaşmaması konusunda uyardım. Ancak kendisi bunu kabul etmedi ve videoyu sosyal medyada paylaştı. Video içeriğinde Alparslan Kuytul'un yanıda üç-dört kişinin de olduğu, bu şahısların Galip hakkında evli bir bayanla flört ettiği, mesajlaştığı şeklinde konuşmaları iddiasıyla Galip'i vakıf içerisinde itibarsızlaştırmak çabası içinde olduğunu gördüm.

(...) Davut Taşkıran, Alparslan Kuytul'a geçmiş tarihte, evli bir bayanla birlikteliğinin olduğunu itiraf etmişti. Sonrasında 2012 yılında vakıftan ayrılmasından sonra sosyal medyadan dini konular üzerine kendince ders vermeye başlaması üzerine Alparslan Kuytul, bu derslere devam etmesi halinde kendisine yapmış olduğu itirafı yayınlamakla gözdağı vererek, Davut'un ders vermesini engellemiştir."

Örgütün yönetim yapısı

Hasan Koyuncu örgütün yönetim yapısını ise ifadesine şöyle anlatıyor:

Alparslan Kuytul: Vakfın gayriresmi lideri.

Ali Alagöz: Vakfın başkanı.

Taha Yasin Demir: Kültür kolu başkanı.

Kemal Erdoğan: Evlilik sorumlusu

Mehmet Ölmez: Kültür kolu başkan yardımcısı

Hasan Demir : Vakfın eski başkanı

Gökhan Yılmaz: Hoca

Mahfuz Çamlı: Kuytul'un koruma ekibinde

Harun Kızılboğa: Kurs sorumlusu

Nemer Yousef: Hoca

Ahmet Ekinci: Vakfın Niğde temsilcisi, hoca

Mustafa Uladı: Vakfın Elazığ şubesinin resmi başkanı

Hasan Kütük: Temel eğitim sorumlusu

Cebrail Kökyıldırım: Mahalle hocası.

Salgın döneminde yasakları çiğnemişlerdi

Furkan Vakfı üyeleri, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin farklı kentlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararları çiğneyerek camilerde "itikaf ibadeti" girişimiyle gündeme gelmişti. Ancak güvenlik görevlileri, pandemi yasakları kapsamında buna izin vermedi. Grup üyelerinin camilerden ayrılmayı kabul etmemesi üzerine birçok kişi gözaltına alındı.

Grup, nasıl bir İslamcılık anlayışını savunuyor?

Furkan Vakfı hem dini-ideolojik hem de politik açıdan Türkiye'deki ana akım İslamcı hareketlerden farklı bir görüntü çiziyor.

2019 yılında ortaya çıkan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait olduğu iddia edilen, resmi görevlilerin bugüne kadar ne yalanladığı ne de doğruladığı "Dini-sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler" adlı gizli raporda Furkan Vakfı'na da yer veriliyor.

Raporda vakıf, Türkiye'deki "Selefi söylem" kategorisinde gösteriliyor.

Alparslan Kuytul kimdir? Vakıf nasıl kuruldu?

Vakfın kurucusu Kuytul, 1965 Adana doğumlu.

Grup da yapının içinde "Hocaefendi" lakabıyla anılan Alparslan Kuytul ile özdeşleşmiş durumda.

Kendi kişisel internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kuytul, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Daha sonra Mısır'a gitti ve 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu.

1980'li yıllarda daha çok çevresindekilerle dini sohbetler yapan, 1988'de Kardeşler Kitabevi'ni kuran Kuytul, 1994'te ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı hayata geçirdi.

Alparslan Kuytul'un eşi, grup içinde "Hocahanım" sıfatıyla anılan Semra Kuytul da oluşumun önde gelen isimlerin arasında yer alıyor.

Semra Kuytul, özellikle kadınlara yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor.