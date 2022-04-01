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Koronavirüsü atlattıktan sonra aşı yaptırmanın etkisi açıklandı

Koronavirüsü atlattıktan sonra aşı yaptırmanın etkisi açıklandı

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı geliştirilen Covid-19 aşıları ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı.

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Dünyanın önde gelen yayınlarından Lancet’te yayınlanan iki araştırmada Covid-19’u atlatmış kişilerin Covid-19 aşısı olması durumunda hastalığın tekrar bulaşması riskinin çok daha azaldığı ortaya çıkarıldı.

Daha önce Covid-19 aşılarının hastalığın seyrini değiştirdiği ve bulaşmayı azalttığına dair araştırmalar yer alırken, Lancet’te yayınlanan araştırmalarda ilk kez Covid-19 geçirmiş bir kişiye yapılan corona virüsü aşısının etkisi gözler önüne serildi.

İlk araştırma Brezilya’da yapılırken incelenen aşılar CoronaVac, Oxford/AstraZeneca, Janssen ve Pfizer/BioNTech oldu. Bu aşıların daha önce Covid-19 geçiren kişilerde hastaneye yatış ve ölüm oranlarına karşı ekstra koruma sağladığı belirtildi. Aynı araştırmada bu aşıların daha önce Covid-19 olan kişilerde semptomu da azalttığı kaydedildi.

Aynı konu üzerindeki ikinci araştırma ise İsveç’te yapıldı. Bu araştırmada ise corona virüsü bulaştıktan sonra iyileşen ve daha sonra aşı olan bireylerde oluşan ekstra koruma oranının en az 9 ay devam ettiği duyuruldu.

Uzmanlar, corona virüsü bulaştıktan sonra iyileşen kişilerin de aşı olması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu bilgiler küresel aşı stratejileri için önemli olabilir” açıklamasını yaptı. Brezilya’daki araştırmayı  yürüten Julio Croda, “Hastalandıktan sonra aşı olmak bağışıklığı artırıyor ve bu da pandeminin gidişatını için büyük bir öneme sahip.

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