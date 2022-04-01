Elektriğe zam! Doğal gazdan sonra bir zam haberi de elektriğe
Doğal gaz zam haberinden sonra günün ikinci zam haberi elektrikten geldi. Sanayide kullanımda elektriğe zam geldi. Doğal gaz ve elektrikte gelen üst üste zamlar sanayide üretimi zorlayacak. Bu durum tüketicilere de çeşitli kollarda zam olarak yansıyacak.Abone ol
Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20.01 ile yüzde 26,37 arasında zam yapıldı. Konut ve ticarethane abonelerinin elektrik tarifeleri değişmedi.
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