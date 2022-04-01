BIST 2.233
DOLAR 14,69
EURO 16,24
ALTIN 913,48
HABER /  EKONOMİ
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın

Elektriğe zam! Doğal gazdan sonra bir zam haberi de elektriğe

Elektriğe zam! Doğal gazdan sonra bir zam haberi de elektriğe

Doğal gaz zam haberinden sonra günün ikinci zam haberi elektrikten geldi. Sanayide kullanımda elektriğe zam geldi. Doğal gaz ve elektrikte gelen üst üste zamlar sanayide üretimi zorlayacak. Bu durum tüketicilere de çeşitli kollarda zam olarak yansıyacak.

Abone ol

Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20.01 ile yüzde 26,37 arasında zam yapıldı. Konut ve ticarethane abonelerinin elektrik tarifeleri değişmedi.

İlgili Haberler
Haldeki sebzenin de fiyatları iki yılda uçtu! Tabloya bakın Evlerde kullanılan doğalgaza 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere çok büyük zam geldi!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milyonlara Temmuz zammı! Yeni hesap nasıl olacak? Emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT...
Foto Galeri Milyonlara Temmuz zammı! Yeni hesap nasıl olacak? Emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Haldeki sebzenin de fiyatları iki yılda uçtu! Tabloya bakın
Haldeki sebzenin de fiyatları iki yılda uçtu! Tabloya bakın
Ramazan ayı mesajları kısa resimli hoşgeldin Ramazan kutlama hadisli sözleri
Ramazan ayı mesajları kısa resimli hoşgeldin Ramazan kutlama hadisli sözleri
Alparslan Kuytul dayakçı çıktı! Uzun yıllar en yakınında olan isim konuştu
Alparslan Kuytul dayakçı çıktı! Uzun yıllar en yakınında olan isim konuştu
Çiğdem Toker T3 Vakfı'na tazminat ödeyecek Selçuk Bayraktar: Gazeteci müsveddesi
Çiğdem Toker T3 Vakfı'na tazminat ödeyecek Selçuk Bayraktar: Gazeteci müsveddesi
Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek
Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek
Rusya'dan ayçiçek yağında 15 Nisan'dan itibaren kota kararı
Rusya'dan ayçiçek yağında 15 Nisan'dan itibaren kota kararı
1 Nisan şakaları en çok yapılan komik şakalar arkadaşına bunu yapın
1 Nisan şakaları en çok yapılan komik şakalar arkadaşına bunu yapın
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy istedi Avustralya gönderme kararı aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy istedi Avustralya gönderme kararı aldı
Japon firmalarının yüzde 43'ü, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu
Japon firmalarının yüzde 43'ü, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu
İstanbul Avcılar'ın eski belediye başkanı Handan Toprak sahtecilikten gözaltına alındı
İstanbul Avcılar'ın eski belediye başkanı Handan Toprak sahtecilikten gözaltına alındı