Milyonlara Temmuz zammı! Yeni hesap nasıl olacak? Emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT...
Yılbaşında asgari ücrete yapılan tarihi zamla birlikte başlayan süreç Temmuz ayı ile birlikte önemli ölçüde tamamlanacak. Emekliler, memurlar, işçiler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'liler için beklentiler de karşılanmış olacak. Mayıs ayında Meclis'e sevk edilecek 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro çalışmalarının Temmuz ayına kadar yasalaşması bekleniyor. Ancak Temmuz ayı ile birlikte gündeme gelecek çok önemli konular da bulunuyor.
Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak, statüsünü değiştirecek devrim niteliğinde yasal düzenlemeler ve zam kararları için takvim belli olmaya başladı. Faruk Erdem yazısında önemli detaylar aktardı: Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren birçok konunun çözülmesi bekleniyor.
Emekliler açısından Temmuz ayı önemli bir dönem olacak. yılın ikinci zammı bu ay verilirken öncesinde ise ikramiye ödemeleri yapılacak. Mayıs ayı ile birlikte Ramazan bayramı ikramiyesi emeklilere ödenecek. İkramiyeler geçtiğimiz yıl yapılan zamla birlikte 1.100 TL olarak ödeniyor. Toplamda ödenen ikramiye ise 2.200 TL. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler bu parayı hesaplarında görüyor.
Bu yıl ikramiyeler için bir artış beklentisi de oluştu. Eğer zam yapılırsa 4 ayrı formül gündeme gelecek. Buna göre ya 2021 yılı enflasyon oranı, ya da yeniden değerleme oranı gündeme alınacak. Bunlar olmadığı takdirde 6 aylık enflasyon oranı kadar ya da asgari ücret zammı kadar da ikramiye artışı beklentisi bulunuyor
Yine emekliler ikramiyenin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL'ye çıkartılmasını da bekliyor. İkramiye ile ilgili gelişmeler Ramazan ayı içinde netleşecek.