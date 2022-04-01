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Haldeki sebzenin de fiyatları iki yılda uçtu! Tabloya bakın

Haldeki sebzenin de fiyatları iki yılda uçtu! Tabloya bakın

Sebze meyvedeki fiyat artışlarında yaşanan tablo hal fiyatlarında gözler önüne serildi. Pandeminin başında 1,5 liraya halden alınan domates şu an 17 lira. 8 lira olan taze fasülye ise 30 lira.

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Türkiye, sebzede örneği görülmemiş bir pahalılık yaşıyor. Halde bile 40 lirayı bulan fiyatlar, ramazan sofralarını salatasız bırakacak.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı derken gıda ürünlerinin fiyatları katlandıkça katlandı. Ancak fiyatlardaki astronomik artışları sadece pandemi ve savaşa bağlamak mümkün değil. Hele ki Türkiye gibi bir tarım ülkesinde. Türkiye'de enflasyon son iki yılda yüzde 50'den fazla artış gösterirken tarım ürünlerindeki fiyat artışı bunun katbekat üzerinde. Türkiye'nin sebze ve meyve ambarı Antalya'nın üretim üssü Kumluca'daki hal fiyatlarına bakınca "bu ne hâl" dememek elde değil.

Pandeminin henüz yeni başladığı 30 Mart 2020 tarihinde 1,50 lira olan domatesin bugün hal çıkış fiyatı 14-17 lira, 1,80 lira olan salatalığın kilo fiyatı ise 6-7 lira. Aynı şekilde 5 lira olan biberin fiyatı 18, 2 lira olan patlıcanın fiyatı 18, 8 lira olan fasulyenin fiyatı 30 lirayı buluyor. Son 2 yılda fiyatların 8-10 kat arttığı dikkat çekerken, pandemi öncesindeki yıllık artışın yüzde 20 seviyesinde olduğu da görülüyor.

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