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İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Ozan Tufan yorumu

İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Ozan Tufan yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması hakkında, "Bu, aile içi bir konu" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. 

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Başkanımızın doğum günü, ona galibiyet armağan etmek istiyorduk ve sözümüzü tuttuk. Oyunumuzun ve oyuncularımızın geliştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Maçı ilk devre de koparabilirdik ama sonuç olarak bugün maçı kazandık."

"Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek"
"Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek. Çok karakterli oyuncularımız var. Onlarla çalıştığım için mutluyum. Elimizden geleni Fenerbahçe'm için yapmaya devam edeceğiz."

"Bu, aile içi bir konu"
Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması hakkında İsmail Kartal: "Yönetimimiz böyle bir karar aldı. Fenerbahçe ailesi olarak, böyle bir karar sonrasında medya önünde konuşmayız. Bu, aile içi bir konu."

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