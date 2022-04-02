BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Türkiye 2 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 2 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 242 bin 186 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 064 bin 641'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 13 bin 421 oldu.

2.doz aşılama oranı yüzde 85,36
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,36 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 784 bin 829, 2'nci dozda 52 milyon 983 bin 604 ve 3'üncü dozda 27 milyon 651 bin 81 olmak üzere toplam 147 milyon 64 bin 641 aşı uygulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
En zengin Türk olan Prof. Dr. Uğur Şahin'in serveti
En zengin Türk olan Prof. Dr. Uğur Şahin'in serveti
Pakistan Başbakanı, ABD’yi hükümeti düşürme girişimi ile suçladı
Pakistan Başbakanı, ABD’yi hükümeti düşürme girişimi ile suçladı
Termometreler 33 dereceyi gösterdi! O kent resmen kavruldu
Termometreler 33 dereceyi gösterdi! O kent resmen kavruldu
Bakan Nureddin Nebati'den altın buluşması: Verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Bakan Nureddin Nebati'den altın buluşması: Verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi açıklamaları: Göz dikenlere acımayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi açıklamaları: Göz dikenlere acımayacağız
Çamaşır makinesinin kablosu alev aldı kolları yandı
Çamaşır makinesinin kablosu alev aldı kolları yandı
Amatör maçta yumruk tekme ve sopalarla bir birine girdiler
Amatör maçta yumruk tekme ve sopalarla bir birine girdiler
Ayhan Bilgen'in partisine logo şoku DSP yargıya taşıyacak
Ayhan Bilgen'in partisine logo şoku DSP yargıya taşıyacak
Bir orman yangını haberi daha! Rüzgar nedeni ile alevler yayıldı
Bir orman yangını haberi daha! Rüzgar nedeni ile alevler yayıldı
İstanbul Valiliği'nden İBB'ye ramazanda Sultanahmet engeli haberine açıklama
İstanbul Valiliği'nden İBB'ye ramazanda Sultanahmet engeli haberine açıklama