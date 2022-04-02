Türkiye 2 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 242 bin 186 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 064 bin 641'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 13 bin 421 oldu.

2.doz aşılama oranı yüzde 85,36

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,36 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 784 bin 829, 2'nci dozda 52 milyon 983 bin 604 ve 3'üncü dozda 27 milyon 651 bin 81 olmak üzere toplam 147 milyon 64 bin 641 aşı uygulandı.