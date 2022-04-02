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Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan

Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan

Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti toprak kayması sonucu kapandı.

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TEM yolu Bolu Dağı Tünelinin Ankara tarafında toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın kayarak otoyola düşmesi sonucu, tünel girişinde TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Sürücüler, d-100'e yönlendiriliyor
Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Karayolları genel müdürlüğü'nden açıklama
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  "Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant’tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı’dan D100’e aktarılacaktır." idadeleri kullanıldı.

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