Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osman Müftüoğlu'na açıkladı! Bu yaz çok keyifli geçecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında gelinenen nokta ve yaz aylarıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. "Önümüzdeki yazı geçtiğimiz yaza göre daha rahat, huzurlu ve keyifli geçirebileceğiz" diyen Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Koca ile yaptığı görüşmeden 4 başlık çıkarıp paylaştı.

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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile koronavirüs salgını başta olmak üzere sağlıkla bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmeyi "Sağlık Bakanı’ndan 4 önemli açıklama" başlığıyla köşesine taşıdı. "Sayın Bakan’ı oldukça rahatlamış buldum. Sırtındaki yükün bir hayli hafiflemiş olduğunu hissettiği anlaşılıyordu" diyen Müftüoğlu'nun Bakan Koca'dan aktırdığı önemli açıklama şöyle:

Hekimlere hakim koruması/güvencesi geliyor

Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve malpraktis düzenlemeleriyle ilgili şunları söyledi:

- Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralamada tutuklu yargılanma sonucunu doğuracak. Yine bu kanun teklifi sağlık hizmetini engelleme suçunu şiddet olayında cezayı arttırıcı bir suç haline getirecek.

- Hekimlik uygulamalarındaki hatalar nedeniyle dava açılabilmesi için MESLEKİ SORUMLULUK KURULU’nun onayı şartı gerekecek. Kasıt olmadığı sürece hekimden tazminat yükü kalkacak. Vatandaşın mağduriyeti varsa bunu devlet karşılayacak.

Dişimizi sıkıp birkaç ay daha maskeleri takalım

Vaka sayılarındaki sert düşüş, günlük kayıplardaki ciddi azalma önümüzdeki günlerde daha da dibe vuracak. Yeter ki biz aşılarımızı, özellikle hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptıralım. Dişimizi sıkıp birkaç ay daha kapalı alanlarda maskesiz dolaşmamalı, kapalı ve riskli alanlarda maske takmaya devam etmeliyiz.

Yaz ayları nasıl geçecek?

Sağlık Bakanı Dr. Koca’ya göre salgının etkisinde gözle görülür bir zayıflama var. Anlaşılan o ki önümüzdeki yazı geçtiğimiz yaza göre daha rahat, huzurlu ve keyifli geçirebileceğiz. Tekrar hatırlatalım: Bütün bu iyi beklentilerde esas oyuncu hâlâ dikkatli ve düzenli aşılama çalışmalarıdır.

Turkovac mükemmel sonuçlar veriyor

Fahrettin Koca’yı sevindiren bir diğer gelişme Turkovac aşısıyla ilgili. İlk veriler ve gözlemler bu yerli ve milli aşının beklenenden çok daha yüksek bir bağışıklık sağladığını göstermiş. Ayrıca aşının mevcut ve önceki yeni koronavirüs mutasyonlarına karşı daha güçlü hale getirilmesi için de çalışmalar başlatılmış. Kısacası Sağlık Bakanı yerli ve milli aşıya da güveniyor.