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Ukrayna: Zelenskiy ve Putin, İstanbul'da veya Ankara'da görüşecek

Ukrayna: Zelenskiy ve Putin, İstanbul'da veya Ankara'da görüşecek

Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Ukrayna ve Rusya liderlerinin görüşmesinin İstanbul'da veya Ankara'da olabileceğini bildirdi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, yer yer Rus ordusunun çekildiği yerler gündeme geldi. Son olarak iki taraf İstanbul'da bir araya gelmişti.

Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Arakhamia ise konuyla ilgili, yerel televizyon kanallarına, Ukrayna-Rusya müzakerelerindeki durumu değerlendirdi.

Arakhamia, İstanbul'da yaptıkları müzakerelerde Ukrayna'nın önerdiği barış antlaşması taslağının Ruslar tarafından Kırım sorunu dışında sözlü şeklide kabul edildiğini belirtti.

"Görüşme büyük ihtimalle İstanbul veya Ankara'da olacak"
Arakhamia, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü, iki liderin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını beyan ettiğini hatırlatarak "Devlet başkanlarının görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak." dedi.

"Görevimiz devlet başkanları toplantısına hazırlanmak"
"Rus tarafı, taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz, daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır."

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