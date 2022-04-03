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Kerem Aktürkoğlu acı haberi Karagümrük maçı bitince aldı

Kerem Aktürkoğlu acı haberi Karagümrük maçı bitince aldı

Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 35. dakikada sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bırakmıştı. Genç yıldızın, karşılaşmanın ardından babaannesinin hayatını kaybettiği haberini aldığı öğrenildi.

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Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla geçen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu mücadelenin ardından acı bir haber aldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi hayatını kaybetti
Karagümrük ile oynanan maçın 35. dakikasında sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bırakan Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin ardından babaannesinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Genç yıldız büyük üzüntü yaşarken soyunma odasında arkadaşları tarafından destek gördü.

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