Rusya tüm dünyaya duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi ile Mariupol'de insani koridor açıldı

RUSYA-Ukrayna krizinin çözümünde umutlar Türkiye'la bağlandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi doğrultusunda Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'den talebi üzerine Mariupol'daki sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesinde tam yardım sağlanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Rusya, Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesi için maksatlı ve koordineli çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla, Birleşmiş Milletler, AGİT, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer uluslararası kuruluşlarla sürekli iletişim halindeyiz" denildi.

Söz konusu açıklamada 3 Nisan 2022'de Moskova saati ile 00.00'dan itibaren Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açıldığı, hareket yolunda sessizlik rejimine sıkı bir şekilde uyulacağının garanti edildiği bildirildi.

Koridorun Ukrayna tarafının da sessizlik rejimine uymasını durumunda hayata geçirileceğini bildiren açıklamada Kiev yönetiminin sessizlik rejimine uyacakları yönündeki yazılı beyanı hem Rus hem de Türk taraflarına ayrıca Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine de iletmesi gerektiği açıklandı.