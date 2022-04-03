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Balıkesir'de aile faciası! Uyuşturucu kullanıp eşi ile oğlunu öldürdü kendisi ve kızı yaralı

Balıkesir'de aile faciası! Uyuşturucu kullanıp eşi ile oğlunu öldürdü kendisi ve kızı yaralı

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde 4 kişilik aile evde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde anne ile oğlan çocuğu ölü bulunurken baba ile kız çocuğu ise yaralı halde bulundu. Babanın uyuşturucu kullandığı ve eşi ile iki çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar ettiği iddia edildi

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Balıkesir'in Susurluk ilçesi Söve Mahallesi'nde ikamet eden aileden bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma ekipleri anne ve oğlunu yerde hareketsiz halde bulurken, baba Fatih A. ve kızları Elçin A.'yı (10) ise yaralı halde buldu.

Anne ile oğlu ölü, baba ve kızı yaralı bulundu
Yapılan incelemelerde, Bilge A. ve oğlu Muhammet A.'nın tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Anne ve oğlunun cesedi Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba ile kızı da hastaneye kaldırıldı. Baba Fatih A. ve kızı Elçin A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Baba'nın uyuşturucu kullandığı ve katliam yaptığı iddia idildi
Hastaneye gelen ailenin yakınları, durumları hakkında bilgi almaya çalıştı. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Fatih A'nın aile bireylerine tüfekle ateş açtığı, ardından intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma tarafından olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

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