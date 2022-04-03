TMO: Et süt ve yumurta fiyatları bunu yapmasaydık daha da yükselirdi

Ayçiçek yağı, kırmızı et, bakliyat et, süt ve yumurtadaki fiyat artışları hakkında konuşan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal önemli açıklamalar yaptı. Ayçiçek yağının 5 litresinin 129 liraya sattıklarını söyleyen Güldal yem destekleriyle de et, süt ve yumurta fiyatlarındaki artışın önüne geçtiklerini söyledi.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bazı çevrelerce piyasada TMO'nun 129 liradan satışa sunduğu ayçiçek yağlarının bulunamadığı yönündeki haberlere yanıt verdi. Güldal, "Rusya'dan ürün sevklerimizde herhangi bir problem yok. Şu ana kadar 42 bin ton ayçiçek yağı alımı planladık. Bunun 24 bin tonu geldi, gerisi de geliyor. Kendi satış noktalarımızın yanı sıra Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM.com aracılığıyla 5 litrelik teneke ambalajlarda piyasaya sunuyoruz. 200 liralara çıkan yağ fiyatları 150-160 liraya geriledi" dedi.

TMO Genel Müdürü Güldal, Ramazan ayında vatandaşın kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya erişimde sıkıntı yaşamamaları için görev alanlarındaki ürünlerle ilgili aldıkları tedbirleri Sabah gazetesine açıkladı.

Salgın hastalık, tarımsal kuraklık ve Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyada hububat başta olmak üzere gıda piyasalarını etkilediğine dikkat çeken Güldal, TMO olarak, ekmeğin hammaddesi olan un başta olmak üzere et, süt ve yumurta ile ayçiçek yağı fiyatlarının makul seviyede kalması için aldıkları önlemleri anlattı.

Et ve sütteki artışların önüne geçtik

İç piyasada özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin yem maliyetlerinin azalmasına önemli katkı sağlayarak buradaki maliyet artışının et ve süte yansımasının önemli bir miktarda önüne geçildiğini anlatan Güldal, "Kurumumuza verilen görev gereği yem regülasyonu yaptık. Binlerce üreticiye yarı fiyatına arpa ve mısır sattık ki bunlar en önemli yem ham maddeleridir. Yaklaşık 4 milyon ton yem hammaddesini 7-8 ayda üreticiye ulaştırarak yem maliyetlerini azalttık. Eğer bunu yapmasaydık dünyada olduğu gibi bizde de yumurtada, ette, sütte çok daha yüksek rakamları konuşuyor olurduk" diye konuştu.

Fiyatlardaki aşırı hareketlerin önüne geçilmesi noktasında bir başka çalışmalarının da un regülasyonu olduğunu kaydeden Güldal, "Un regülasyonunu 2021 Eylül ayından itibaren başlattık. Bize başvuran fabrikalara, belirlediğimiz fiyattan fırınlara un ulaştıracaklarını taahhüt etmeleri halinde sübvansiyonlu buğday vermeye başladık.

Nisan ayında 50 kiloluk bir un çuvalının taahhütlü fiyatı 240 lira olacak. Piyasa fiyatlarından en az 120 lira düşük fiyatla fırıncılarımıza un verilmesini sağlıyoruz. Sanayicilere verdiğimiz 3,2 milyon ton ekmeklik buğday un olarak fırıncılarımıza ulaştı. Bu şekilde ekmekteki unun maliyetini minimize ettik. Böylece TMO üzerinden unu sübvanse ederek ekmek fiyatlarının yükselmesine bir fren konulmuştur." şeklinde konuştu.

Taahhütlere uyulup uyulmadığına ilişkin denetimler de yaptıklarını ifade eden Güldal, "Bize taahhüt veren un sanayici ve fabrikalarını takip ediyoruz. Taahhüdüne uymayan un fabrikasına bir yıl süreyle TMO'dan buğday vermiyoruz. Un sanayicilerimizin yüzde 95'i taahhütlerine uyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

18 bin ton ayçiçeği yolda

Ayçiçek yağı regülasyonu çalışmaları hakkında da konuşan Güldal, "Kendi satış noktalarımız, Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM.com üzerinden 5 litrelik Ayçiçek yağını 129 liradan satışa sunduk. Amacımız piyasadaki yağ fiyatlarının aşağıya çekilmesiydi ki şimdiden 5 litrelik yağlar 150-160 liralara geriledi." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan yaptıkları ayçiçek yağı sevkiyatında herhangi bir problem olmadığını belirten Güldal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar 42 bin tonluk ayçiçek yağı almayı planladık. Bunun 24 bin tonu geldi. Yüklemede olan, teslim yerinde hazır bekleyen 18 bin ton yağımız da geliyor. İhtiyaç durumunda ilave tedarik imkanlarımız da mevcut. Bakliyatımız bir sonraki sezona devir yapacak düzeyde stoklarda mevcut.

Baldo pirinç, Osmancık pirinç, mercimek çeşitleri, nohut çeşitleri, kuru fasulye bunları piyasanın yaklaşık olarak yüzde 30-50'si arasında daha ucuza satıyoruz. Rağbet te çok fazla. Burada yine satışlarımızı TMO Satış Noktaları, Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM üzerinden yapıyoruz. Özellikle Ramazan'da bu makul fiyatlardan yararlanmak isteyen halkımız ürünlerimizden rahatlıkla temin edebilirler."