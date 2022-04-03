Cem Küçük'ten Netflix'e çağrı: Cumhurbaşkanımıza hakaret kusan Şahan Gökbakar'ı söküp atın!

Gazeteci Cem Küçük Şahan Gökbakar'ı hedef alarak Netflix'e çağrıda bulundu. Şahan Gökbakar için "Devlet ve millet düşmanı" diyen Küçük, Netflix'ten filmlerinin söküp atılmasını istedi.

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Şahan Gökbakar’ı hedef alan Cem Küçük, “Şahan Gökbakar gibi bu millete, cumhurbaşkanımıza hakaret kusanların filmlerini platformumuzdan söküp atmanızı istiyorum” paylaşımında bulundu.

Cem Küçük ise Gökbakar’ı hedef aldığı paylaşımında, “Ben devlet ve millet düşmanlarının dizi ya da filmlerini görmek istemiyorum. Şahan Gökbakar gibi bu millete, cumhurbaşkanımıza hakaret kusanların filmlerini platformumuzdan söküp atmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

En son iki gün önce “Çıkacak yangınlara bakanlıklar hazır mı?” diye soran Gökbakar, 2 gün sonra çıkan yangınlar sonrası ise “Sorular sorduk hazır mıyız diye? Değiliz belli ki, cevap yok çünkü!” paylaşımında bulundu.