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Şiddetli rüzgar 7 katlı binanın yalıtımını söktü attı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şiddetli rüzgar 7 katlı binanın yalıtımını söktü attı

Eskişehir’de şiddetli rüzgar, 7 katlı binanın dış cephe yalıtımını yerinden söktü.

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Eskişehir’de hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla hızı saatte 30 kilometrenin üzerine çıkan rüzgar, kent merkezindeki 7 katlı bir binanın dış cephe yalıtımının sökülmesine neden oldu. Kopan yalıtım malzemeleri, binanın yan tarafında bulunan diğer yapının çatısına düştü. Ortaya çıkan görüntü rüzgarın kuvvetini gözler önüne serdi. Çevredeki vatandaşlar kopan malzemelerin temizlenmesi için yetkililere haber verdiklerini belirttiler.

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