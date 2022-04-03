Celal Şengör'e soruşturmada şok sonuç! 'Eteğini kaldırıp tokatladım' demişti

Prof. Dr. Celal Şengör'ün kız öğrencisinin eteğini kaldırarak taciz ettiğini anlatmasının ardından açılan soruşturmada ceza almadığı ortaya çıktı.

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Bir öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını anlattığı videoyla büyük tepki çeken, uzun süre öğrenci ve kadın derneklerinin 'ÜNİVERSİTEDE TACİZE YER YOK' eylemleri yaparak cezalandırılmasını istediği Prof. Dr. Celal Şengör hakkında geçtiğimiz yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan soruşturma tamamlandı. Şengör'e herhangi bir ceza verilmediği öğrenildi.

Üniversitede bir öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını anlattığı videoyla büyük tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör hakkında geçtiğimiz yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Komisyon ceza yok dedi rektörlük onayladı

Edinilen bilgiye göre Üniversitede oluşturulan komisyon tarafından verilen kararda kız öğrencisinin kalçasını tokatladığını bizzat açıklayan Celal Şengör hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varılırken, Rektörlük ise kararı onadı.

Eteğini kaldırdım ve...

Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz yıl katıldığı bir internet yayınında anısını anlatırken "Yanımda duruyor. Tam şurada O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, k*çına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Şengör hakkında soruşturma başlatılmıştı