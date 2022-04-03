BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  GÜNCEL

Faruk Beşer: Ramazanı laiklikten kurtulma vesilesi yapmalıyız

Faruk Beşer: Ramazanı laiklikten kurtulma vesilesi yapmalıyız

Yeni Şafak yazarı Faruk Beşer, ramazan ayına ilişkin yazdığı yazısında "Ramazan’ı Müslümanlar olarak önce bizim inşa ettiğimiz laiklikten kurtulma vesilesi de yapmalıyız" dedi.

Abone ol

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin eski öğretim üyelerinden ve Yeni Şafak yazarı Faruk Beşer, "Ramazan’ı Müslümanlar olarak önce bizim inşa ettiğimiz laiklikten kurtulma vesilesi de yapmalıyız Evet, laikliği ilk defa biz icat ettik, dinle dünyayı birbirinden ayırdık, seccade başında ve camide Müslüman olduk, insani ilişkilerimizde İslam’a yer vermedik, helalı haramı hesaba katmadık. Dünyayı öğrenmeyi başkalarına bıraktık. Allah da bizi jakoben bir laiklikle cezalandırdı. Oysa İslam her şeyden önce, tabir caizse sosyal bir dindir. Topluma karşı olan görevlerimizi yerine getirdiğimizde ancak oturup nafile ibadetlerimizi yaparız. Farzlara gelince, onlar da topluma karşı görevlerimiz cümlesindendir."  görüşünü savundu. 

Beşer yazısında, "Pandemiden aldığımız dersleri sürdürüp yerleştirmeliyiz. Saflarımızı sık tutmadığımız için hepten uzaklaşmakla cezalandırıldığımızı gördük. Bu safları sık tutma meselesi hem cami içinde hem sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken bir husustur." ifadesini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
İftar duası nasıl yapılır kısa Arapça iftar duası okunuşu ve Türkçe anlamı
İftar duası nasıl yapılır kısa Arapça iftar duası okunuşu ve Türkçe anlamı
'Gram altın 1450 TL olacak' diyen İslam Memiş'ten 'Mayıs'ta fırtına kopacak' uyarısı! Kime çok yazık oldu?
'Gram altın 1450 TL olacak' diyen İslam Memiş'ten 'Mayıs'ta fırtına kopacak' uyarısı! Kime çok yazık oldu?
Ehliyet değiştirme süresi son tarih 2022 değişim için neler gerekiyor?
Ehliyet değiştirme süresi son tarih 2022 değişim için neler gerekiyor?
Ramazan pidesi kaç para İzmir 2022 yumurtalı-sade pide fiyatları
Ramazan pidesi kaç para İzmir 2022 yumurtalı-sade pide fiyatları
İstanbul'de 14 evi soyan hırsızlar yakalandı 16 yaşında 29 kaydı çıktı!
İstanbul'de 14 evi soyan hırsızlar yakalandı 16 yaşında 29 kaydı çıktı!
Uykudayken cünüp olmak rüyada boşalmak orucu bozar mı?
Uykudayken cünüp olmak rüyada boşalmak orucu bozar mı?
Celal Şengör'e soruşturmada şok sonuç! 'Eteğini kaldırıp tokatladım' demişti
Celal Şengör'e soruşturmada şok sonuç! 'Eteğini kaldırıp tokatladım' demişti
Günlük fitre hesaplama 2022 fitre kimlere verilir ne kadar verilir?
Günlük fitre hesaplama 2022 fitre kimlere verilir ne kadar verilir?
Türkiye Kart projesi haziranda başlıyor! Tüm Türkiye'de geçerli tek ulaşım kartı
Türkiye Kart projesi haziranda başlıyor! Tüm Türkiye'de geçerli tek ulaşım kartı
Ukrayna duyurdu: 18 bin Rus askeri öldürüldü
Ukrayna duyurdu: 18 bin Rus askeri öldürüldü