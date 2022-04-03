ABD'de silahlı saldırı dehşeti! En az 6 kişi öldü 9 kişi de yaralandı

ABD yine silahlı saldırı dehşetiyle sarsıldı. Kaliforniya eyaletinin başkenti Sacramento'da silahlı saldırıda 6 ölü, 9 yaralı olduğu açıklandı. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinin başkenti Sacramento'da silahlı bir saldırı gerçekleşti. Associated Press'in aktardığına göre, Sacramento polisi, şehir merkezinde meydana gelen silahlı saldırı sonrasında 6 ölü ve 9 yaralı olduğunu açıkladı.

Sacramento Polis Departmanı, silahlı saldırının Pazar sabahı erken saatlerde gerçekleştiğini açıkladı. Polis, silahlı saldırıyla ilgili koşullar hakkında az ayrıntıya yer verdiği halde, attığı bir tweette "büyük bir polis varlığının devam edeceğini" söyledi.

Görgü tanıkları bir kişinin arabadan kalabalığa doğru otomatik bir silahla ateş ettiğini, elliden fazla silah sesi duyduklarını ve ardından arabanın olay yerinden uzaklaştığını söyledi.