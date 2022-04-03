Türkiye futbol liglerinde ilk şampiyon belli oldu! Pendikspor 5 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e çıktı

TÜRK futbolunda 2022 yılının ilk şampiyonu belli oldu. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 5 hafta kala Eskişehirspor'u 3-1 mağlup eden Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen ilk takım oldu.

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TFF 2. Lig'de gruplarda 33. hafta maçları tamamlandı. TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Pendikspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig'e yükselen ilk takım oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Pendikspor, 33. hafta maçında Eskişehirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 3-1 yenerken en yakın rakibi Amed Sportif'in 1922 Konyaspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından sezonun bitimine 5 hafta kala liderliğini garantiledi ve Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Büyük bir başarı elde eden Pendikspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselmiş oldu. Pendikspor'a galibiyeti, 50 ve 60. dakikalarda Görkem Bitin ve 78. dakikada Onur Eriş'in golleri getirdi. Eskişehirspor'un tek sayısı, 88. dakikada Berkay Köse'nin ayağından geldi.

Eskişehirspor'da Metehan Toprak, 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. TFF 2. Lig'de yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Kırşehir Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 1-1

Uşakspor-Ankara Demirspor: 0-2

Pendikspor-Eskişehirspor: 3-1

Akhisarspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-6

Isparta 32-Şanlıurfaspor: 0-1

Tarsus İdman Yurdu-Kırklarelispor: 2-1

Anagold 24Erzincanspor-Pazarspor: 4-1

Kırmızı Grup

Afjet Afyonspor-Serik Belediyespor: 1-0

Adıyaman FK-Kahramanmaraşspor: 2-1

Niğde Anadolu FK-Sivas Belediyespor: 1-1

İnegölspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-1

1461 Trabzon FK-Sarıyer: 2-3

Ankaraspor-Çorum FK: 1-2

Somaspor-Bodrumspor: 1-3

Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor: 0-6

Diyarbekirspor-Turgutluspor: 1-0

Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2