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BİM market, müşterilerine un ve şekerde eksik gramajlı ürün satıyor iddiası! Sosyal medya karıştı

BİM market, müşterilerine un ve şekerde eksik gramajlı ürün satıyor iddiası! Sosyal medya karıştı

Türkiye'nin en büyük market zinciri BİM'le ilgili şok bir suçlama geldi. Şeker ve undaki rekor zamların ardından BİM'den alışveriş yapan müşteriler, kiloluk ürünleri tartıya koydu ve eksik olduğunu fotoğrafladı.

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TÜRKŞEKER, 4 Mart 2022 tarihinde şeker fiyatına yüzde 20 zam yapmıştı. Bu zamma eleştiriler sürerken TÜRKŞEKER, üç gün önce de şekere yüzde 30 zam yaptığını açıkladı. Böylece TÜRKŞEKER’de şekerin kilogram fiyatı 5,96 liradan 7,80 liraya yükseldi.

Un fiyatları aydan aya rekor zamlarla yükseldi. Un ve şekerdeki yükselişin ardından BİM marketten alışveriş yapan müşteriler, kiloluk ürünleri tartıya koydu ve gramajdan çalındığını iddia etti. 

BİM market müşterileri ürünlerin tartıdaki fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı. İşte Odatv'de yer alan o haberdeki o paylaşımlar...

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