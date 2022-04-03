BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  DÜNYA

İngiliz basınından yıllar sonra itiraf: Ukrayna'ya verilen destek Bosna'ya verilmedi

İngiliz basınından yıllar sonra itiraf: Ukrayna'ya verilen destek Bosna'ya verilmedi

1992'de Bosna-Hersek'te gerçekleşen katliamın 30. yıldönü yaklaşırken, İngiliz basınından The Guardian'daki analiz yazısında, Ukrayna'ya sağlanan desteğin Bosna Hersek'e verilmediğine dikkat çekti.

Abone ol

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 1 ayı geride bırakırken bölgeden çok sayıda ölüm haberleri geliyor. Batılı devletlerin Rusya’ya karşı tüm yaptırımlarına rağmen, savaş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı barış müzakerelerinde, iki taraftan da olumlu açıklamalar geldi. Müzakereler sonucu Rusya insani koridor için ateşkes ilan edileceğini açıkladı.

Sırpların, Bosna-Herkes’te 30 yıl önce gerçekleştirdiği katliamının yıl dönümü yaklaşırken İngiliz gazete The Guardian'dan çarpıcı bir analize yer verdi.

The Guardian gazetesi, uluslarası toplumu eleştirdi ve Ukrayna’ya gösterilen dayanışmanın 30 yıl önce Bosna-Herkes’te yaşanan benzer olaya gösterilmediğini yazdı.

 6 Nisan 1992’de Saraybosna’nın kuşatılmasının ardından 100 binden fazla insan katledildi. Keskin nişancılar Saraybosna’ya ateş açarak şehri büyük yıkıma uğrattı.

İngiliz basınından The Guardian gazetesi, uluslarası toplumu eleştirdi ve Ukrayna’ya gösterilen dayanışmanın 30 yıl önce Bosna-Herkes’te yaşanan benzer olaya gösterilmediğini yazdı.

"Ukrayna önemli, ancak 30 yıl önce Bosna da önemliydi. O zaman haykırış neredeydi?"başlıklı yazıda, Rus lider Putin’in başlattığı işgalin, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupada’ki en şiddet olarak kınandı.

Benzer vahşet Bosna'da
"Ancak 30 yıl önce benzer bir vahşet, Bosna Hersek'te de patlak verdi" denilerek, Batı'nın, Ukrayna’yı silahlandırırken, Bosna Hersek'e uygulanan silah ambargosunun ise söz konusu ülkeye karşı askeri avantaj sağladığını ifade edildi. Ed Vulliamy imzalı yazıda, "Doğu Bosna'nın hemen hemen her Müslüman sakini ya öldürüldü ya da yerinden edildi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 'güvenli alanlar' olarak ilan edilen izole bölgelerde köyler ve camiler ya yakıldı ya da amansız kuşatma altında kaldı. Öyleyse, Bosna neden Ukrayna gibi önemli değildi?" denildi.

Ukrayna'daki desteği onda birine sahip olsaydık...
Savaş sırasında Bosna’da ordu rehberi olan Damir SAgolj, “Ukrayna için halk desteğinin onda birine ve askeri desteğin yirmide birine sahip olsaydık, savaş durdurulur, yüz bin hayat ayrıca üç kayıp yıl ve milyonlarca ev kurtarılırdı" diyor.

Bosna'da ölen 100.000 ve yerinden edilen iki milyonun çoğu Slav Müslümanlarıydı ve hayatta kalanların bir kısmı batının göz yummasının sebebinin sadece Müslüman olmaları olduğunu düşünüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı bir kez daha kapıştı! Fatih Altaylı çok kızacak
Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı bir kez daha kapıştı! Fatih Altaylı çok kızacak
Bu bayram seyahat cep yakacak! Bir ayda yüzde 38 daha zam geldi
Bu bayram seyahat cep yakacak! Bir ayda yüzde 38 daha zam geldi
Rusya diğer ihracatlarını da rubleyle yapacak
Rusya diğer ihracatlarını da rubleyle yapacak
ABD'de silahlı saldırı dehşeti! En az 6 kişi öldü 9 kişi de yaralandı
ABD'de silahlı saldırı dehşeti! En az 6 kişi öldü 9 kişi de yaralandı
Ramazan Bayramı ne zaman 2022 9 gün tatil olur mu?
Ramazan Bayramı ne zaman 2022 9 gün tatil olur mu?
Türkiye futbol liglerinde ilk şampiyon belli oldu! Pendikspor 5 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e çıktı
Türkiye futbol liglerinde ilk şampiyon belli oldu! Pendikspor 5 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan köprünün fiyatına 195 lira teklifine 'Asla' demiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan köprünün fiyatına 195 lira teklifine 'Asla' demiş
Kurban bayramı 2022 ne zaman Diyanet tatili hafta sonuna geliyor
Kurban bayramı 2022 ne zaman Diyanet tatili hafta sonuna geliyor
2. dönem ara tatili ne zaman MEB kaç gün tatil olacak?
2. dönem ara tatili ne zaman MEB kaç gün tatil olacak?
23 Nisan resmi tatil mi 22 Nisan öğleden sonra tatil mi?
23 Nisan resmi tatil mi 22 Nisan öğleden sonra tatil mi?