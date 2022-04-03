İngiliz basınından yıllar sonra itiraf: Ukrayna'ya verilen destek Bosna'ya verilmedi

1992'de Bosna-Hersek'te gerçekleşen katliamın 30. yıldönü yaklaşırken, İngiliz basınından The Guardian'daki analiz yazısında, Ukrayna'ya sağlanan desteğin Bosna Hersek'e verilmediğine dikkat çekti.

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Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 1 ayı geride bırakırken bölgeden çok sayıda ölüm haberleri geliyor. Batılı devletlerin Rusya’ya karşı tüm yaptırımlarına rağmen, savaş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı barış müzakerelerinde, iki taraftan da olumlu açıklamalar geldi. Müzakereler sonucu Rusya insani koridor için ateşkes ilan edileceğini açıkladı.

Sırpların, Bosna-Herkes’te 30 yıl önce gerçekleştirdiği katliamının yıl dönümü yaklaşırken İngiliz gazete The Guardian'dan çarpıcı bir analize yer verdi.

The Guardian gazetesi, uluslarası toplumu eleştirdi ve Ukrayna’ya gösterilen dayanışmanın 30 yıl önce Bosna-Herkes’te yaşanan benzer olaya gösterilmediğini yazdı.

6 Nisan 1992’de Saraybosna’nın kuşatılmasının ardından 100 binden fazla insan katledildi. Keskin nişancılar Saraybosna’ya ateş açarak şehri büyük yıkıma uğrattı.

İngiliz basınından The Guardian gazetesi, uluslarası toplumu eleştirdi ve Ukrayna’ya gösterilen dayanışmanın 30 yıl önce Bosna-Herkes’te yaşanan benzer olaya gösterilmediğini yazdı.

"Ukrayna önemli, ancak 30 yıl önce Bosna da önemliydi. O zaman haykırış neredeydi?"başlıklı yazıda, Rus lider Putin’in başlattığı işgalin, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupada’ki en şiddet olarak kınandı.

Benzer vahşet Bosna'da

"Ancak 30 yıl önce benzer bir vahşet, Bosna Hersek'te de patlak verdi" denilerek, Batı'nın, Ukrayna’yı silahlandırırken, Bosna Hersek'e uygulanan silah ambargosunun ise söz konusu ülkeye karşı askeri avantaj sağladığını ifade edildi. Ed Vulliamy imzalı yazıda, "Doğu Bosna'nın hemen hemen her Müslüman sakini ya öldürüldü ya da yerinden edildi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 'güvenli alanlar' olarak ilan edilen izole bölgelerde köyler ve camiler ya yakıldı ya da amansız kuşatma altında kaldı. Öyleyse, Bosna neden Ukrayna gibi önemli değildi?" denildi.

Ukrayna'daki desteği onda birine sahip olsaydık...

Savaş sırasında Bosna’da ordu rehberi olan Damir SAgolj, “Ukrayna için halk desteğinin onda birine ve askeri desteğin yirmide birine sahip olsaydık, savaş durdurulur, yüz bin hayat ayrıca üç kayıp yıl ve milyonlarca ev kurtarılırdı" diyor.

Bosna'da ölen 100.000 ve yerinden edilen iki milyonun çoğu Slav Müslümanlarıydı ve hayatta kalanların bir kısmı batının göz yummasının sebebinin sadece Müslüman olmaları olduğunu düşünüyor.