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Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı bir kez daha kapıştı! Fatih Altaylı çok kızacak

Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı bir kez daha kapıştı! Fatih Altaylı çok kızacak

Fatih Altaylı, Göçmenler kalıcı hale geldiği için Türkiye’yi nasıl bir geleceğin beklediğini görmek istiyorsanız Taksim’den Tünel’e doğru yürüyün” dedi. Köşe komşusu Nagehan Alçı, Fatih Altaylı'yı yalanlayıp, "Ben her gün dolaştığım Beyoğlu’nun sokaklarında Fatih Altaylı’nın bahsettiği Suriyeli çetelere hiç rastlamadım" dedi. Alçı, "Fatih Altaylı, Beyoğlu'nu 'Arap Diyarı’ gibi resmetmiş, bu tasvir gerçeği yansıtmıyor" diyerek Fatih Altaylı'yı yalancı ilan etti.

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, köşe komşusu Fatih Altaylı'nın Beyoğlu yazısına katılmadığını belirterek, "Fatih Altaylı, Beyoğlu'nu 'Arap Diyarı’ gibi resmetmiş, bu tasvir gerçeği yansıtmıyor" dedi. Fatih Altaylı'ya ağır sözlerle yüklenen Nagehan Alçı, "Ben her gün dolaştığım Beyoğlu’nun sokaklarında Altaylı’nın bahsettiği Suriyeli çetelere hiç rastlamadım ama Suriyelilerin açtığı nefis falafel, humus, tabule yapan restoran ve büfeleri biliyorum" dedi. Nagehan Alçı yazısında şu görüşlere yer verdi:

Karşı olmak ayrı göçmenlere yönelik rencide edici dil kullanmak ayrı…
- Bir de yeniden kendisinden şunu rica edeceğim: Devletin göç stratejisine ve politikasına karşı olunmasına büyük saygı duyuyorum. Eyvallah... Ama bunu yapmak ayrı, göçmenlere yönelik rencide edici dil kullanmak ayrı… Evet Suriyelilerin ve ülkemize gezmeye gelen Arap turistlerin diğer yerlerde olduğu gibi İstiklal’de de ciddi bir görünürlüğü var.

- Özellikle Taksim Meydan’dan Galatasaray’a kadar Ortadoğulu turistlerin zevkine göre dizayn edilmiş vitrin ve büfeleri görmemek imkansız, öte yandan Batılı birçok mekan da aynı şekilde bu dönemde Beyoğlu’nda açıldı. Hem Ortadoğu kültürü hem Batı kültürü Beyoğlu'nda birbirini besliyor. 

- Ben her gün dolaştığım Beyoğlu’nun sokaklarında Altaylı’nın bahsettiği Suriyeli çetelere hiç rastlamadım ama Suriyelilerin açtığı nefis falafel, humus, tabule yapan restoran ve büfeleri biliyorum. Onların yanı sıra artık gerçek Hint restoranları var, Pakistan restoranları, Vietnam restoranları da var Beyoğlu’nda. Hem de son derece mütevazi ve iyi restoranlar bunlar.

- Sevgili Altaylı herhalde Beyoğlu turu diye sadece Talimhane ile yetindi, Taksim Meydana kadar gelip geri döndü. Bir gün vakit ayırırsa kendisine güzel bir İstiklal turu attırıp, önce Cuistot’ta Belçika usulü midye üzerine de Asmalımescit’teki meşhur Meksika tatlıcısında Churro ısmarlamak isterim.

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