Amerikalılardan Putin analizi: Ukrayna'da kaybetti Rusya'da kazandı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ülkesinde oluşan tablo ABD'de gündem oldu. Putin'in Rus seçkinleri arasında konsolidasyon hayalini gerçekleştirdiği belirtildi.

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RUS birlikleri Ukrayna'da geri çekiliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolü yeniden Ukrayna ordusunun eline geçerken diğer taraftan ülkede yeniden saldırı yaşanabileceği endişesi hakim.

ABD'nin The New York Times gazetesi bölgede şu ana kadar oluşan tabloyu özetleyen bir analize imza attı. "Putin, Ukrayna'da kaybediyor ama Rusya'da kazanıyor" başlıklı yazıda halihazırda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in maksimal hedeflerinin (şimdilik) engellendiği, Kiev çevresindeki birliklerinin geri çekildiği kaydedildi.

Ancak Putin'in Rusya'daki mücadeleyi kaybetmediğine dikkat çekildi. ABD Başkanı Joe Biden'in Polonya ziyareti sırasında, "Putin iktidarda kalamaz" şeklinde bir ifadeye imza attığı, Rusya'da rejim değişikliği mesajının Putin'in elini güçlendirdiği ifade edildi.

"Rus halkından aldığı desteği sağlamlaştırdı"

Anketlerde Putin'in Rus halkından aldığı desteği sağlamlaştırdığı, araştırmalara göre Rus liderin görev onayının 11 Eylül saldırıları sonrasında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un görev onayına benzediğine dikkat çekildi.

"Seçkinler arasında konsolidasyon hayali gerçek oldu"

Ortaya çıkan tablonun Rus seçkinler arasında bölünmenin aksine Batı karşıtı dayanışmayı tetiklediği belirtilerek şöyle denildi:

"Putin'in Rus seçkinleri arasında konsolidasyon hayali gerçek oldu. Bu insanlar hayatlarının sadece Rusya'ya bağlı olduğunu ve bunu oluşturmaları gereken yerin orası olduğunu artık anlıyor."