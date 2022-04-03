Türkiye'nin rüzgardan elektrik üretimi rekor tazeledi

TÜRKİYE'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 2 Nisan 2022 Cumartesi günü 203 bin 69 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 25,42 oldu.

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TÜRKİYE Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgilere göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Türkiye'de 798 bin 857 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde yüzde 25,42 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Rüzgar santrallerini yüzde 17 ile linyit, yüzde 11,58 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

Böylece Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 203 bin 69 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 1 Nisan'da 189 bin 258 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre günlük bazda tüketim 801 bin 248 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek elektrik tüketimi 36 bin 188 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 997 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

12 bin 149 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 757 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.