BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'nin rüzgardan elektrik üretimi rekor tazeledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin rüzgardan elektrik üretimi rekor tazeledi

TÜRKİYE'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 2 Nisan 2022 Cumartesi günü 203 bin 69 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 25,42 oldu.

Abone ol

TÜRKİYE Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgilere göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Türkiye'de 798 bin 857 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde yüzde 25,42 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Rüzgar santrallerini yüzde 17 ile linyit, yüzde 11,58 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

Böylece Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 203 bin 69 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 1 Nisan'da 189 bin 258 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre günlük bazda tüketim 801 bin 248 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek elektrik tüketimi 36 bin 188 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 997 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

12 bin 149 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 757 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden, verilerin Türkiye'nin güçlü rüzgar potansiyelinin yansıması olduğunu belirterek, "Santrallerimiz elektrik üretiminde çok iyi sonuçlar kaydediyor. Kurulu gücümüzün artışıyla beraber rüzgarda günlük üretimde yeni rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Şu an kurulu gücümüz 11 bin megavata ulaşmaya çok yakın durumda ve 20 bin megavat kurulu gücü hedefliyoruz. Rüzgar kurulu gücümüz ne kadar hızlı artarsa enerji arz güvenliğinde ülkemiz o kadar büyük fayda görecektir" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Oruçluyken masturbasyon yapmak orucu bozar mı kefaret gerekir mi?
Oruçluyken masturbasyon yapmak orucu bozar mı kefaret gerekir mi?
Rus sözcüden övgü: Türkiye çok büyük bölgesel bir güç
Rus sözcüden övgü: Türkiye çok büyük bölgesel bir güç
Irak Türkiye'den elektrik ithal edecek
Irak Türkiye'den elektrik ithal edecek
BİM market, müşterilerine un ve şekerde eksik gramajlı ürün satıyor iddiası! Sosyal medya karıştı
BİM market, müşterilerine un ve şekerde eksik gramajlı ürün satıyor iddiası! Sosyal medya karıştı
Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı bir kez daha kapıştı! Fatih Altaylı çok kızacak
Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı bir kez daha kapıştı! Fatih Altaylı çok kızacak
Bu bayram seyahat cep yakacak! Bir ayda yüzde 38 daha zam geldi
Bu bayram seyahat cep yakacak! Bir ayda yüzde 38 daha zam geldi
Zerdeçalın etkisi kanıtlandı! Koronavirüse karşı ilaç yapılacak
Zerdeçalın etkisi kanıtlandı! Koronavirüse karşı ilaç yapılacak
Rusya diğer ihracatlarını da rubleyle yapacak
Rusya diğer ihracatlarını da rubleyle yapacak
ABD'de silahlı saldırı dehşeti! En az 6 kişi öldü 9 kişi de yaralandı
ABD'de silahlı saldırı dehşeti! En az 6 kişi öldü 9 kişi de yaralandı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Odessa'da Rusya'yı kızdıracak hamle
Yunanistan Dışişleri Bakanı Odessa'da Rusya'yı kızdıracak hamle