Rusya enerji silahını ilk kez kullandı! Sadece doğal gazla kalmayacağını sinyalini verdi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin 'dost olmayan ülkelere' doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzalamasıyla Rusya, Batı'ya karşı 'enerji silahını' ilk defa kullanmış oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın doğal gaz ihracatında uygulamaya konulan rubleyle ödeme sisteminin başka ihracat ürünlerinde uygulanacağından emin olduğunu söyledi.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlanan kararnameye göre Rus gazının dost olmayan ülkelere satışında rubleyle ödeme alınmasına yönelik yeni sistem devreye girdi. Buna göre; Rus gazı alan ilgili ülkelerin Gazprombank'tan hesap açmaları gerekirken ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından söz konusu fonlar borsada rubleye çevrilecek. Kararname çerçevesinde Rusya'ya doğal gaz karşılığında ruble ile ödeme yapılmazsa Rusya bunu ihlal olarak değerlendirip gaz akışını kesebilecek.

Rusya şimdiye kadar kriz dönemlerinde hiçbir şekilde enerjiye ilişkin somut bir karar almamıştı. Bu, Rusya'nın Batı'ya karşı enerji silahını ilk defa kullanması olarak yorumlandı.

Rus hükümeti 'dost olmayan' ülkeler listesini 7 Mart'ta onaylamıştı. Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

Bu yayınlanan listenin ardından Avrupa'da Rusya'nın yaptırım düzeyinde bir adım atmasına ihtimal verilmiyordu. Rusya aldığı ruble kararıyla 'blöf' ihtimalini masadan kaldırmış oldu. Putin'in bu hamlesi doğal gaz fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Ayrıca büyük ölçüde Rus doğal gazına bağımlı olan Avrupa'da arz kesintisine ilişkin endişeler arttı.

Başka ürünlerde de rubleyle ödeme sistemine geçmeye hazırlanılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamalarda Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Rus gazının ihracatında yeni uygulamaya konulan rubleyle ödeme sistemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'ya yönelik tarihin en kapsamlı yaptırımlarının uygulandığına işaret eden Peskov, "Bu, uluslararası ödemelerin bel kemiği olan dolar ve avroya olan güvenin erozyona uğramasıdır ve aşınma süreci hızlanıyor. Bu süreç durdurulamaz, artarak devam edecek" derken Rusya'nın doğal gaz ihracatında elde ettiği gelirlere 'el konulmaması' için rubleyle ödeme sistemine geçtiklerine işaret ederek, "Gelecekte bu sistemin başka mal gruplarına da uygulanacağından şüphem yok. Dış ticaret ilişkilerimizde giderek daha fazla yer alacak" ifadelerini kullandı.

"Rusya için tam bir izolasyon söz konusu olamaz"

Rusya'nın tümüyle küresel izolasyonunun söz konusu olamayacağını aktaran Dmitriy Peskov, "Rusya için tam bir izolasyon söz konusu olamaz. Bu modern dünyada teknolojik açıdan imkansızdır ve dünya Avrupa'dan çok daha büyüktür. Rusya'nın kendisi de Avrupa'dan çok daha büyük. Ancak er ya da geç denizaşırı yerlerde bulunan birileri (ABD) istese de istemese de diyalog kurmak zorunda kalacağız" şeklinde konuştu.