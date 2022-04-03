Batı medyası her gün manşet yapıyor: Türkiye'yi görmezden gelemeyiz

ALMANYA'nın başkenti Berlin merkezli Der Tagesspiegel gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Ukrayna ile Türkiye arasında yürütülen barış görüşmelerine katkısını yazdı.

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RUSYA ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için arabuluculuk rolüyle devreye giren Türkiye'nin yapıcı tutumu dünyanın gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Almanya'nın başkenti Berlin merkezli Der Tagesspiegel gazetesi, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın başarılı dengeleme eylemi" başlıklı haberinde Türkiye'nin duruşunu analiz etti.

Haberde yalnızca Rusya-Ukrayna savaşının ilk iki haftasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da dahil olmak üzere 35 yabancı devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptığı anımsatıldı. Erdoğan'ın savaşın iki tarafı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile haftada birkaç kez görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

"Erdoğan uluslararası sahneye çıktı"

Uluslararası sahneye yeniden çıktığı belirtilen Erdoğan için, "Destekçileri şimdiden Erdoğan için Nobel Barış Ödülü'nü talep ediyor" denildi. Ayrıca Erdoğan'ın Ukrayna ihtilafında taraf tutmaktan kaçındığına da dikkat çekildi ve "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" ifadesine yer verildi.

"Türkiye görmezden gelinemez"

NATO üyesi olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın Putin ile güven ilişkisi geliştiren tek devlet başkanı olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye'nin devreye girmesinin 'Batılı politikacılar için durumu daha zor hale getirdiği, artık Erdoğan'ın ve Türkiye'nin görmezden gelinemeyeceği' ifade edildi.