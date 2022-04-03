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Kasımpaşa galibiyeti 90+7'de yakaladı! Gaziantep FK'yi eli boş gönderdi

Kasımpaşa galibiyeti 90+7'de yakaladı! Gaziantep FK'yi eli boş gönderdi

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 90+7. dakikada penaltıyla bulduğu goller 2-1 yendi. Bu sonucun ardından 41 puanla 11. sıraya yerleşen Kasımpaşa, 32. haftada Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. 40 puanla 14. sırada yer bulan Gaziantep FK ise lider Trabzonspor'u ağırlayacak.

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16. dakikada Sagal'ın soldan ortasında penaltı noktası civarında yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

22. dakikada Kasımpaşa sahada 10 kişi kaldı. Yarı alana yakın bir bölgede Doğan Erdoğan, Hajradinovic ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Hajradinovic'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

35. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağdan Furkan Soyalp'in kullandığı kornerde ceza sahasında Figueiredo'nun kafayla ön direğe doğru çevirdiği topa Djilobodji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

41. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağdan Hadergjonaj'ın ortasında penaltı noktası civarından Umut Bozok'un gelişine şutunda top kaleci Günay Güvenç'ten sekti. Altıpas üzerinde boşta kalan topa rakibinden önce müdahale eden Muleka'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

İlk yarı 1-1 tamamlandı.

55. dakikada ceza sahası içinde Aabid'in sol ayakla şutunda top üstten auta gitti.

60. dakikada sağdan Eysseric'in ortasında penaltı noktası civarından Muleka'nın uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direk dibinden auta çıktı.

83. dakikada sol taraftan Mabil'in kullandığı köşe atışında arka direkte topu kontrol eden Tarkan Serbest'in şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

87. dakikada Mabil'in kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Spajic'in arka direğe kafa vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall'un ortasında ceza sahası içinde Halil İbrahim Pehlivan'a çarpan top dışarı çıktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu önce korneri gösterdi daha sonra VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, Halil İbrahim Pehlivan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 90+7. dakikada Hadergjonaj'ın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi Kasımpaşa kazandı.

Kasımpaşa: 2 - 1 :Gaziantep FK

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aabid (Dk. 80 Doğucan Haspolat), Spajic, Ouannes (Dk. 80 Mabil), Tarkan Serbest, Muleka, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet Engin (Dk. 68 Eren Elmalı), Umut Bozok (Dk. 59 Fall)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker (Dk. 46 Halil İbrahim Pehlivan), Tosca, Furkan Soyalp (Dk. 61 Maxim), Recep Niyaz (Dk. 61 Messaoudi), Kitsiou, Doğan Erdoğan, Sagal (Dk. 73 Ertuğrul Ersoy), Figueiredo (Dk. 84 Vetrih), Muhammet Demir

Goller: Dk. 35 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 41 Muleka, Dk. 90+7 Hadergjonaj (P) (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Dk. 22 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 65 Djilobodji (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 20 Tarkan Serbest, Dk. 61 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 24 Caulker, Dk. 65 Kitsiou, Dk. 68 Messaoudi (Gaziantep FK)

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