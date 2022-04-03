Müslümanlar Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'deki iftar sofralarında buluştu

SUUDİ ARABİSTAN'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla geçen 2 yılın ardından yeniden iftar sofralarının kurulduğu belirtildi.

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MEDİNE'deki Mescid-i Nebevi ile Mekke'deki Kabe-i Şerif'te kalabalık iftar sofraları yeniden kuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kaldırılmasının ardından umre vazifesini yerine getirmek ya da namaz kılmak için mescitlere gelenler iftar sofralarında birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.

Suudi Arabistan 6 Mart'ta kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun dışındaki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurmuştu.

Riyad yönetimi, 22 Mart'taki açıklamasında da Kovid-19'la mücadele kapsamında iki yıllık kısıtlamaların ardından Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'de bu yıl ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadetinin yapılabileceğini ve toplu iftar davetlerinin yeniden düzenlenebileceğini belirtmişti.