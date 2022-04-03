Türkiye 3 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 211 bin 68 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 70 bin 173'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 3 Nisan 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 10 bin 312 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.10 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 70 bin 173 doza yükseldi.