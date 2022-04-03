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BM'den 39. gün raporu! Ukrayna'da en az 1417 sivil hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BM'den 39. gün raporu! Ukrayna'da en az 1417 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1417 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 38 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada 24 Şubat-2 Nisan'da, yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi. Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 429 bin 265), Romanya'ya (635 bin 816), Moldova'ya (392 bin 933), Macaristan'a (385 bin 783) ve Slovakya'ya (298 bin 183) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

En az 1417 sivil hayatını kaybetti
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-2 Nisan'da en az 1417 sivilin hayatını kaybettiği, 2 bin 38 sivilin yaralandığı bildirildi. Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı. Sivil kayıpların çoğunun ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

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