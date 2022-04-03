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Güreşte 7'si altın 17 madalya! Avrupa'da tarih yazdık

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Güreşte 7'si altın 17 madalya! Avrupa'da tarih yazdık

Milli güreşçiler Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde etti. Başkent Budapeşte'de bir hafta süren şampiyonada Türkiye; 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Böylece Avrupa şampiyonalarındaki en fazla altın ve toplam madalya sayısına ulaşan milliler Macaristan'da tarih yazdı.

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ROMANYA'nın başkenti Bükreş'te 2019 yılında gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 16 madalya kazanan milliler Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 17 madalyayla yeni bir rekor kırdı.

Macaristan'da 10 güreşçi finalde mücadele ederken Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar Yiğit, Feyzullah Aktürk, Evin Demirhan Yavuz, Kerem Kamal ve Murat Fırat kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. Milli güreşçilerden Rıza Kayaalp 11, Taha Akgül 9, Yasemin Adar Yiğit ise 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Budapeşte'de Süleyman Atlı, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yunus Emre Başar gümüş, Münir Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz, Osman Göçen, Bediha Gün, Ahmet Uyar, Emre Mutlu ve Burhan Akbudak da bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda takım halinde ilk Avrupa şampiyonluğu
Türkiye, kadınlarda tarihinde ilk kez büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken Ukrayna ikinci, Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Serbest stilde Azerbaycan birinci olurken Türkiye ikinciliği, Gürcistan üçüncülüğü elde etti. Grekoromen stilde ise şampiyonayı Azerbaycan birinci, Türkiye ikinci, Gürcistan ise üçüncü bitirdi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Macaristan'da tamamlanan bu organizasyon sonrasında Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalya sayısı 338'e yükseldi. Milliler Avrupa şampiyonaları tarihinde 106 altın, 90 gümüş ve 142 de bronz olmak üzere 338 kez kürsüye çıktı.

Budapeşte'de kazanılan madalyalar

2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kategorilere göre madalya kazanan milli sporcular ve sıkletleri şöyle:

Erkekler serbest stil (2 altın, 1 gümüş, 3 bronz)

Altın: 125 kilo Taha Akgül, 92 kilo Feyzullah Aktürk
Gümüş: 61 kilo Süleyman Atlı
Bronz: 65 kilo Münir Recep Aktaş, 79 kilo Muhammet Akdeniz, 86 kilo Osman Göçen

Erkekler grekoromen stil (3 altın, 1 gümüş, 3 bronz)

Altın: 130 kilo Rıza Kayaalp, 60 kilo Kerem Kamal, 67 kilo Murat Fırat
Gümüş: 77 kilo Yunus Emre Başar
Bronz: 63 kilo Ahmet Uyar, 55 kilo Emre Mutlu, 82 kilo Burhan Akbudak

Kadınlar (2 altın, 1 gümüş, 1 bronz)

Altın: 76 kilo Yasemin Adar Yiğit, 50 kilo Evin Demirhan Yavuz
Gümüş: 72 kilo Buse Tosun Çavuşoğlu
Bronz: 55 kilo Bediha Gün

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