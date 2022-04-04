BIST 2.252
DOLAR 14,69
EURO 16,23
ALTIN 906,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

 ÜMRANİYE ilçesindeki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Abone ol

Esenkent Mahallesi Barlas Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede geri dönüşüm tesisinin her tarafına yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın sonucu plastik, kağıt, metal ve elektronik atıkların depolandığı tesiste büyük çapta maddi hasar oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
15 gün boyunca yasak geldi! Valilik açıkladı
15 gün boyunca yasak geldi! Valilik açıkladı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a 'diyalog' mesajı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a 'diyalog' mesajı
Güreşte 7'si altın 17 madalya! Avrupa'da tarih yazdık
Güreşte 7'si altın 17 madalya! Avrupa'da tarih yazdık
Trabzonspor ile Beşiktaş nefes kesen maçta 1-1 berabere kaldı
Trabzonspor ile Beşiktaş nefes kesen maçta 1-1 berabere kaldı
Müslümanlar Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'deki iftar sofralarında buluştu
Müslümanlar Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'deki iftar sofralarında buluştu
ABD'nin Sacramento kentinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'nin Sacramento kentinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Türkiye 3 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 3 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Ukrayna'dan korkutan açıklama: Savaşta henüz en kötüsü henüz yaşanmadı
Ukrayna'dan korkutan açıklama: Savaşta henüz en kötüsü henüz yaşanmadı
Alanyaspor evinde kazandı! Rizespor'un ligde kalma umutları iyice azaldı
Alanyaspor evinde kazandı! Rizespor'un ligde kalma umutları iyice azaldı
Konyaspor'un ikincilik inadı! Göztepe'yi farklı geçti
Konyaspor'un ikincilik inadı! Göztepe'yi farklı geçti