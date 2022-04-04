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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan 'dava' iddiasına ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan 'dava' iddiasına ilişkin açıklama

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açacakları haberinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. "Muhtemel adaylar hakkında özel evraklar hazırlayarak basına servis edeceklerini duydum" diyen Elmas, "O evrakları medyada görürsem isminizi de açıklarım! Galatasaray’ı dizayn edemeyeceksiniz" dedi.

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Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas, haklarında çıkan dava haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Elmas, "Olağan Genel Kurul’da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray’da kaos oluşturanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir.

Galatasaray’ın iç siyasetini dizayn ederek ve geçmişten gelen darbeci zihniyetiniz ile bozulan çarklarınız tekrar düzelir zannetmiş olabilirsiniz ama buna hayatta olduğum sürece izin vermeyeceğim. Muhtemel adaylar hakkında özel evraklar hazırlayarak basına servis edeceklerini duydum. Bu evrakları daha önce bana da getirdiler ve ben şahitler huzurunda kullanmayı reddettim. O evrakları medyada görürsem isminizi de açıklarım! Galatasaray’ı dizayn edemeyeceksiniz" dedi.

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