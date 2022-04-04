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3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak işte detaylar

3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak işte detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin kapsam ve maliyetine göre üç farklı senaryo çalıştı. Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı yapıldı. Ek gösterge paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve emekli ikramiyesinde artış 40 bin lirayı geçecek.

3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak işte detaylar

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin kapsam ve maliyetine göre üç farklı senaryo çalıştı. Bakanlık bütün kamu personelinin statüleri, aldıkları ücret, emekli ikramiyeleri tablosunu dikkate alarak yaptığı çalışmayı Mayıs sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Ek gösterge düzenlemesi ile emekli ikramiyesinde artış 40 bin lirayı geçecek.

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3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak işte detaylar

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ile ilgili teknik çalışmaları Mayıs'ta bitirerek Meclis'e sunulacak hale getireceklerini ifade etti.

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3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak işte detaylar

Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce Temmuz ayında yasalaşması bekleniyor.

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3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak işte detaylar

Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak.

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