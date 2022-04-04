Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş ile görüşmesini böyle savundu: Barış için, sevgi için...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile çok eleştirilen buluşmasını "Barış için, sevgi için adım atmanın neresi yanlış?" diyerek savundu.

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Gazeteci Ayşe Arman'a konuk olan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la görüşmesini "barış ve sevgi için" diyerek açıkladı.

Ayşe Arman'ın "Eleştiri oklarının hedefi sadece Ekrem Bey değil, zaman zaman size de dönüyor bu oklar… Zorlanıyor musunuz? Mesela Başak Demirtaş’la buluşmanız kamuoyunu çok meşgul etti… Ne hissetiniz bu kadar eleştirilince?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

İnsan, kendini, kendi niyetini ve neyi, neden yaptığını bilince o oklara “dur” diyebiliyor. O yüzden çok zorlanmıyorum. Başak Hanım’la buluşmam neden bu kadar eleştirildi anlam veremedim. Kutuplaşmanın sona ermesi için barış için sevgi için adım atmanın neresi yanlış? İnsanların seçmeden dünyaya geldiği etnik kökenleri, dilleri, dinleri, yaşadığı coğrafyalar, renkleri, ırkları ve cinsiyetleri üzerinden ayrıştırılması çok acı verici. Ben ayrım yapmadan, her konuya insan odaklı bakarak hareket ediyorum. Ayrıca barış için biz kadınlar emek vermeyeceksek kim emek verecek?